Травень, 27 в 8:00

Сьогодні зранку, 27 травня, окупанти кілька разів обстріляли Дніпропетровщину, є руйнування.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Прильоти сталися саме у Дніпрі.

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– Маємо кілька прильотів. Серйозні руйнування. Рятувальники розбирають завали і шукають людей, – розповів голова ОВА.

Повітряну тривогу оголосили о 4:12, а о 4:23 оголосили про відбій.

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив про три прильоти від ворога.

– На ранок – три прильоти у Дніпровському районі. Наразі інформація про жертв та масштаби руйнувань з‘ясовується. В інших районах області ніч пройшла спокійно, – сказав він.

Уранці 25 травня окупанти обстріляли Дніпропетровську область. Три ракети прилетіли до Кривого Рогу. Серйозних руйнувань зазнало промислове підприємство.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 93-ю добу.