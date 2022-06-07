Съемочная группа BBC попала под обстрел россиян на Донбассе
Корреспондент телеканала BBC Орла Герин вместе со съемочной группой попала под обстрел российских войск на Востоке Украины. Об этом сообщает BBC.
По словам журналистки, во время обстрела они вместе с группой прятались в машине.
— Военные говорят, это была кассетная бомба. Она упала менее чем в 1,5 км отсюда, – сказала она.
Журналисты также слышали ответный огонь на обстрел.
— Хорошо видно, что война идет очень активно. И россияне пытаются наступать, – отметила Орла.
Украинские солдаты сказали журналистке, что россияне учли опыт поражения под Киевом и теперь накрывают Донбасс артиллерией.
Впрочем, прекращать сопротивление не собираются, ведь, как сказал военнослужащий Иван, Россия уже захватила украинской территории величиной с пол-Италии.
3 июня вблизи Северодонецка на Востоке Украины были ранены двое журналистов агентства Reuters. Водитель транспортного средства, на котором передвигались представители СМИ, погиб.
Скриншот: ВВС Украина