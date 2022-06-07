Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

Съемочная группа BBC попала под обстрел россиян на Донбассе

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
обстріл скрін ВВС

Корреспондент телеканала BBC Орла Герин вместе со съемочной группой попала под обстрел российских войск на Востоке Украины. Об этом сообщает BBC.

По словам журналистки, во время обстрела они вместе с группой прятались в машине.

— Военные говорят, это была кассетная бомба. Она упала менее чем в 1,5 км отсюда, – сказала она.

Журналисты также слышали ответный огонь на обстрел.

Сейчас смотрят

— Хорошо видно, что война идет очень активно. И россияне пытаются наступать, – отметила Орла.

Украинские солдаты сказали журналистке, что россияне учли опыт поражения под Киевом и теперь накрывают Донбасс артиллерией.

Впрочем, прекращать сопротивление не собираются, ведь, как сказал военнослужащий Иван, Россия уже захватила украинской территории величиной с пол-Италии.

3 июня вблизи Северодонецка на Востоке Украины были ранены двое журналистов агентства Reuters. Водитель транспортного средства, на котором передвигались представители СМИ, погиб.

Читайте
Зеленский рассказал, почему Украина не может перейти в наступление: главное из интервью для FT

Скриншот: ВВС Украина

Источник: BBC Украина
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка