Июнь, 07 в 20:44

Корреспондент телеканала BBC Орла Герин вместе со съемочной группой попала под обстрел российских войск на Востоке Украины. Об этом сообщает BBC.

По словам журналистки, во время обстрела они вместе с группой прятались в машине.

— Военные говорят, это была кассетная бомба. Она упала менее чем в 1,5 км отсюда, – сказала она.

Журналисты также слышали ответный огонь на обстрел.

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— Хорошо видно, что война идет очень активно. И россияне пытаются наступать, – отметила Орла.

Украинские солдаты сказали журналистке, что россияне учли опыт поражения под Киевом и теперь накрывают Донбасс артиллерией.

Впрочем, прекращать сопротивление не собираются, ведь, как сказал военнослужащий Иван, Россия уже захватила украинской территории величиной с пол-Италии.

3 июня вблизи Северодонецка на Востоке Украины были ранены двое журналистов агентства Reuters. Водитель транспортного средства, на котором передвигались представители СМИ, погиб.

Скриншот: ВВС Украина