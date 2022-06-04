Двух журналистов Reuters ранили при обстреле возле Северодонецка

Июнь, 03 в 21:13

Двое журналистов агентства Reuters получили ранения при обстреле вблизи города Северодонецк на востоке Украины. Это подтвердил пресс-секретарь агентства в комментарии телеканалу CNN.

Отмечается, что водитель транспортного средства, на котором передвигались представители СМИ, погиб.

— Во время репортажной поездки двое журналистов Reuters получили легкие ранения, когда они попали под огонь по пути в Северодонецк. Они ехали на автомобиле, предоставленном поддерживаемыми Россией сепаратистами, за рулем которого находилось лицо, назначенное сепаратистами. Водитель транспортного средства погиб, — сказал спикер Reuters.

Никаких других дополнительных подробностей инцидента в агентстве не сообщили.

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За последние дни Северодонецк в Луганской области подвергся сильным обстрелам со стороны российских наемников и армии РФ. В Генштабе ВСУ отмечали, что обстрелы оборонных позиций продолжаются, а также сообщили о российских авиаударах в этом районе.

3 июня в Минобороны Украины сообщили, что заставили российских оккупантов отойти от двух населенных пунктов на Северодонецком направлении. Сейчас враг сосредоточился на попытках окружить украинских защитников в районах Северодонецка и Лисичанска.