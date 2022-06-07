Знімальна група BBC потрапила під обстріл росіян на Донбасі

Червень, 07 в 20:44

Кореспондентка телеканалу BBC Орла Ґерін разом зі знімальною групою потрапила під обстріл російських військ на Сході України. Про це повідомляє ВВС.

За словами журналістки, під час обстрілу вони разом з групою ховалися в автівці.

— Військові кажуть, це була касетна бомба. Вона впала менш ніж за 1,5 км звідси, – сказала вона.

Журналісти також чули вогонь у відповідь на обстріл.

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— Добре видно, що війна точиться надзвичайно активно. І росіяни намагаються наступати, – зазначила Орла.

Українські солдати сказали журналістці, що росіяни врахували досвід поразки під Києвом і тепер накривають Донбас артилерією.

Утім припиняти спротив не збираються, адже, як сказав військовослужбовець Іван, Росія уже загарбала української території завбільшки з пів Італії.

3 червня поблизу Сєвєродонецька на Сході України поранили двох журналістів агентства Reuters. Водій транспортного засобу, яким пересувалися представники ЗМІ, загинув.

Скріншот: ВВС Україна