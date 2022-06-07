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Факти / Надзвичайні події

Знімальна група BBC потрапила під обстріл росіян на Донбасі

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
обстріл скрін ВВС

Кореспондентка телеканалу BBC Орла Ґерін разом зі знімальною групою потрапила під обстріл російських військ на Сході України. Про це повідомляє ВВС.

За словами журналістки, під час обстрілу вони разом з групою ховалися в автівці.

— Військові кажуть, це була касетна бомба. Вона впала менш ніж за 1,5 км звідси, – сказала вона.

Журналісти також чули вогонь у відповідь на обстріл.

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— Добре видно, що війна точиться надзвичайно активно. І росіяни намагаються наступати, – зазначила Орла.

Українські солдати сказали журналістці, що росіяни врахували досвід поразки під Києвом і тепер накривають Донбас артилерією.

Утім припиняти спротив не збираються, адже, як сказав військовослужбовець Іван, Росія уже загарбала української території завбільшки з пів Італії.

3 червня поблизу Сєвєродонецька на Сході України поранили двох журналістів агентства Reuters. Водій транспортного засобу, яким пересувалися представники ЗМІ, загинув.

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Скріншот: ВВС Україна

Джерело: BBC Україна
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