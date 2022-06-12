У Чорткові відключили постачання газу для роботи з наслідками вибуху

Червень, 11 в 23:25

У Чорткові місцева влада відключила постачання природного газу для робіт, спрямованих на ліквідацію наслідків вибуху.

Про це повідомив глава Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш. Він закликав місцевих жителів не фотографувати та не коментувати наслідки вибухів у соціальних мережах.

– Жителі Тернопільщини, залишайтесь в укриттях. Не знімайте, не фотографуйте та не коментуйте у соцмережах наслідки вибухів. Наші спеціалісти вже працюють в Чортківському районі. Триматиму вас в курсі щодо ситуації в області, – зазначив він.

Ввечері 11 червня у Чорткові пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомляли, що у небі над містом можна помітити сильний дим. Інформацію про вибух підтвердив глава Тернопільської ОВА з закликом чекати на офіційне повідомлення про наслідки та можливі руйнування.