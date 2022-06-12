Переносять ПЗРК у будинки: в Енергодарі та інших містах окупанти готуються до провокацій

Червень, 12 в 11:36

В Енергодарі та інших тимчасово окупованих містах України російські солдати готуються до нових провокацій з можливими загиблими з-поміж мирних жителів.

Окупанти почали розносити переносні зенітно-ракетні комплекси у будинок, розташований біля головної міської площі в Енергодарі, повідомили у Збройних силах України.

– На фото орки заносять ПЗРК у будинок по сусідству із головною міською площею в Енергодарі. Мешканці тимчасово окупованих міст, будь ласка, нікуди сьогодні не ходіть, краще побути вдома. Можливо, це врятує вам життя, – наголосили у ЗСУ.

На фото можна помітити, як російські солдати заходять до під’їзду будинку, тримаючи на руках переносні зенітно-ракетні комплекси. Жителів тимчасово окупованих населених пунктів закликають залишатися вдома для власної безпеки.

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Російські ЗМІ продовжують поширювати фейки про Україну та звинувачувати ЗСУ в провокаціях. У Херсонській області також колаборанти поширюють фейки про “чергу в Херсоні за російськими паспортами”, яка вже начебто сягнула 4 тис. людей.