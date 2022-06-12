Июнь, 12 в 11:32

Минувшие сутки российские оккупанты били по населенным пунктам Харьковской области: к сожалению, есть разрушения жилых домов, а также погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, обстрелы подвергся Шевченковскому району Харькова: там обошлось без пострадавших.

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По области армия врага обстреливала Харьковский район, в частности, Малоланиловскую общину, Чугуевский и Изюмский районы — там возникли пожары в частных домах, нежилых помещениях и лесополосах.

— Ночью боеприпасы оккупантов попадали в жилые дома села Безруки, Харьковского района. Около 5 часов от обстрелов загорелся дом в Золочевской общине, — рассказал Синегубов.

Глава области отметил, что в регионе за минувшие сутки четверо раненых: трое в Харьковском районе, один человек госпитализирован в Балаклею. К сожалению, погибли трое гражданских: в Чугуевском районе — один человек, в городе Золочев — два человека.

7 июня российские захватчики снова обстреляли Харьков — пострадал один из спальных районов.

Напомним, 5 июня российские оккупанты возобновили обстрелы жилых районов Харькова.

Источник: Олег Синегубов

Фото: Олег Синегубов