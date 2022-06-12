Троє цивільних загинуло від обстрілів на Харківщині: горіли житлові будинки
Минулої доби російські окупанти гатили по населених пунктах Харківської області: на жаль, є руйнування житлових будинків, а також загиблі і постраждалі.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, обстрілів зазнав Шевченківскький район Харкова: там обійшлося без постраждалих.
По області армія ворога обстрілювала Харківський район, зокрема Малоланилівську громаду, Чугуївський та Ізюмський райони – там виникли пожежі у приватних будинках, нежитлових приміщеннях та лісосмугах.
– Вночі боєприпаси окупанті потрапляли у житлові будинки села Безруки, Харківського району. Близько 5-ї години від обстрілів загорівся будинок у Золочівській громаді, – розповів Синєгубов.
Очільник області наголосив, що в регіоні за минулу добу четверо поранених: троє у Харківському районі, одну людину госпіталізували в Балаклії. На жаль, загинули троє цивільних: у Чугуївському районі – одна особа, у місті Золочів – двоє людей.
7 червня російські загарбники знову обстріляли Харків. Постраждав один зі спальних районів.
Нагадаємо, 5 червня російські війська відновили обстріли житлових районів міста Харків.
Джерело: Олег Синєгубов
Фото: Олег Синєгубов