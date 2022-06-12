Червень, 12 в 11:32

Минулої доби російські окупанти гатили по населених пунктах Харківської області: на жаль, є руйнування житлових будинків, а також загиблі і постраждалі.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, обстрілів зазнав Шевченківскький район Харкова: там обійшлося без постраждалих.

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По області армія ворога обстрілювала Харківський район, зокрема Малоланилівську громаду, Чугуївський та Ізюмський райони – там виникли пожежі у приватних будинках, нежитлових приміщеннях та лісосмугах.

– Вночі боєприпаси окупанті потрапляли у житлові будинки села Безруки, Харківського району. Близько 5-ї години від обстрілів загорівся будинок у Золочівській громаді, – розповів Синєгубов.

Очільник області наголосив, що в регіоні за минулу добу четверо поранених: троє у Харківському районі, одну людину госпіталізували в Балаклії. На жаль, загинули троє цивільних: у Чугуївському районі – одна особа, у місті Золочів – двоє людей.

7 червня російські загарбники знову обстріляли Харків. Постраждав один зі спальних районів.

Нагадаємо, 5 червня російські війська відновили обстріли житлових районів міста Харків.

Джерело: Олег Синєгубов

Фото: Олег Синєгубов