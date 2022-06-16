Взрыв в Чернобаевке: двое погибших и пятеро пострадавших
В Херсонской области в результате вчерашнего взрыва в Чернобаевке погибли два мирных жителя, еще пять человек получили ранения разной степени тяжести.
По данным Херсонской областной прокуратуры, взрыв произошел в районе рынка в центре населенного пункта.
Прокуратура открыла уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
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Наибольшее наказание по этой статье предусматривает тюремное заключение на срок от восьми до 12 лет. В настоящее время правоохранители проводят неотложные следственные действия по исследованию обстоятельств уголовного преступления.