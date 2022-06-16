Червень, 16 в 15:52

У Херсонській області внаслідок вчорашнього вибуху в Чорнобаївці загинуло двоє мирних жителів, ще п’ятеро людей дістали поранення різного ступеня тяжкості.

За даними Херсонської обласної прокуратури, вибух стався у районі ринку в центрі населеного пункту.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

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Найбільше покарання за цією статтею передбачає тюремне ув’язнення на термін від восьми до 12 років. Наразі правоохоронці проводять невідкладні слідчі дії для дослідження обставин кримінального злочину.

Вранці 15 червня місцеві жителі почули потужний вибух у Чорнобаївці в районі ринку. Радник глави Херсонської ОВА Сергій Хлань переконаний, що це терористичний акт Росії. На його думку, російська армія має намір залякати мирних громадян та помститися за запеклий опір українських захисників.

Фото: Херсонська обласна прокуратура