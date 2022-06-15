В Чернобаевке с утра произошел взрыв — что известно
В Чернобаевке утром 15 июня в районе местного рынка произошел взрыв.
Об этом сообщили местные жители Суспільному.
– В это время там всегда есть люди. Такие сюрпризы нам прилетают от россиян. Два человека погибли, есть раненые, — рассказала местная жительница.
Информацию о взрыве в Чернобаевке подтвердил депутат областного совета советник председателя Херсонской ОВА Сергей Хлань. По его словам, есть травмированные и погибшие.
– Это ничто иное как террористический акт от России. Оккупанты хотят запугать людей и отомстить за точные попадания ВСУ по их артиллерийским складам. Пытаются сбить высокий боевой дух жителей Херсона, убивая мирных людей. Просто так, – отметил Хлань.
Также 15 июня взрывы были слышны в Херсоне. О них сообщали местные.
Кроме того, россияне ночью 15 июня из Урагана обстреляли Криворожский район Днепропетровской области. В городе Апостолово погибли четыре человека, один ранен.
Полномасштабная война в Украине длится уже 112-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Суспільне, Сергей Хлань