Июнь, 15 в 10:19

В Чернобаевке утром 15 июня в районе местного рынка произошел взрыв.

Об этом сообщили местные жители Суспільному.

– В это время там всегда есть люди. Такие сюрпризы нам прилетают от россиян. Два человека погибли, есть раненые, — рассказала местная жительница.

Информацию о взрыве в Чернобаевке подтвердил депутат областного совета советник председателя Херсонской ОВА Сергей Хлань. По его словам, есть травмированные и погибшие.

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– Это ничто иное как террористический акт от России. Оккупанты хотят запугать людей и отомстить за точные попадания ВСУ по их артиллерийским складам. Пытаются сбить высокий боевой дух жителей Херсона, убивая мирных людей. Просто так, – отметил Хлань.

Также 15 июня взрывы были слышны в Херсоне. О них сообщали местные.

Кроме того, россияне ночью 15 июня из Урагана обстреляли Криворожский район Днепропетровской области. В городе Апостолово погибли четыре человека, один ранен.

Полномасштабная война в Украине длится уже 112-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Суспільне, Сергей Хлань