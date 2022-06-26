Июнь, 26 в 11:39

В Киеве второй раз за сегодня, 26 июня, раздались взрывы. Об этом сообщали очевидцы.

По данным Telegram-канала Беларускі Гаюн, с территории Беларуси в направлении Украины выпустили по меньшей мере две ракеты. Пуск ракет происходил из российских самолетов.

— В Гомельском районе примерно в 11.13 — 11.25 был слышен гул самолетов, направление не известно… Жлобин — в сторону Украины летит самолет. Солигорский район — пролетел самолет. Солигорский район — еще один пролет самолета, — отмечается в сообщении.

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Напомним, что 26 июня утром в Киеве вражеские ракеты попали в многоэтажку в Шевченковском районе. Пока известно об одном погибшем и по меньшей мере пяти раненых, среди них — маленькая девочка.