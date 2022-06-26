Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

Второй раз за день: в Киеве и области прогремели взрывы

Марта Бондаренко, редактор ленты
Требует проверки
Второй раз за день: в Киеве и области прогремели взрывы
Фото: Getty Images

В Киеве второй раз за сегодня, 26 июня, раздались взрывы. Об этом сообщали очевидцы.

По данным Telegram-канала Беларускі Гаюн, с территории Беларуси в направлении Украины выпустили по меньшей мере две ракеты. Пуск ракет происходил из российских самолетов.

— В Гомельском районе примерно в 11.13 — 11.25 был слышен гул самолетов, направление не известно… Жлобин — в сторону Украины летит самолет. Солигорский район — пролетел самолет. Солигорский район — еще один пролет самолета, — отмечается в сообщении.

Сейчас смотрят

Напомним, что 26 июня утром в Киеве вражеские ракеты попали в многоэтажку в Шевченковском районе. Пока известно об одном погибшем и по меньшей мере пяти раненых, среди них — маленькая девочка.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка