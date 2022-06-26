У Києві вдруге за сьогодні, 26 червня, лунають вибухи. Про це повідомляють очевидці.

За даними Telegram-каналу Беларускі Гаюн, із території Білорусі у напрямку України випустили щонайменше дві ракети. Пуск ракет відбувався із російських літаків.

– У Гомельському районі приблизно об 11.13 – 11.25 було чути гул літаків, напрямок не відомий… Жлобін – у бік України летить літак. Солігорський район – пролетів літак. Солігорський район – ще один проліт літака, – зазначається у повідомленні.

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Нагадаємо, що 26 червня зранку у Києві ворожі ракети влучили у багатоповерхівку у Шевченківському районі. Наразі відомо про одного загиблого та щонайменше п’ятьох поранених, серед них – маленька дівчинка.

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