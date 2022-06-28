Часть людей успела эвакуироваться: Монастырский об обстреле ТЦ в Кременчуге
Днем 27 июня по Кременчугу ударило две российские ракеты. Одна из них попала по ТЦ Амстор, где во время воздушной тревоги могли находиться около тысячи человек.
– Именно в этот объект (ТЦ Амстор, – Ред.) прилетела одна ракета. Всего по городу было выпущено две ракеты. Я могу сказать об этом месте, гражданском объекте, который мы осмотрели. Именно по гражданским объектам был один прилет, – отметил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.
Монастырский отметил, что перед ракетным ударом звучал сигнал воздушной тревоги. Часть людей успела эвакуироваться на улицу.
– Но не все посетители и работники магазинов вышли во время тревоги. Хочу еще раз обратиться ко всем гражданам Украины: соблюдайте порядок эвакуации во время объявления воздушной тревоги, проходите в укрытие или хотя бы на улицу. Те люди, которые были легко ранены, получили контузии, они находились в это время на улице. Пожалуйста, не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги. Это очень важно для вашей жизни и безопасности, — отметил Монастырский.