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Факты / Происшествия

Часть людей успела эвакуироваться: Монастырский об обстреле ТЦ в Кременчуге

Юля Захарченко, редактор ленты
Часть людей успела эвакуироваться: Монастырский об обстреле ТЦ в Кременчуге
Фото: ГСЧС

Днем 27 июня по Кременчугу ударило две российские ракеты. Одна из них попала по ТЦ Амстор, где во время воздушной тревоги могли находиться около тысячи человек.

– Именно в этот объект (ТЦ Амстор, – Ред.) прилетела одна ракета. Всего по городу было выпущено две ракеты. Я могу сказать об этом месте, гражданском объекте, который мы осмотрели. Именно по гражданским объектам был один прилет, – отметил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

Монастырский отметил, что перед ракетным ударом звучал сигнал воздушной тревоги. Часть людей успела эвакуироваться на улицу.

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– Но не все посетители и работники магазинов вышли во время тревоги. Хочу еще раз обратиться ко всем гражданам Украины: соблюдайте порядок эвакуации во время объявления воздушной тревоги, проходите в укрытие или хотя бы на улицу. Те люди, которые были легко ранены, получили контузии, они находились в это время на улице. Пожалуйста, не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги. Это очень важно для вашей жизни и безопасности, — отметил Монастырский.

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