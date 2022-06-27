Июнь, 27 в 19:59

В торговый центр Амстор в Кременчуге российские оккупанты попали сверхзвуковыми крылатыми ракетами Х-22 большой дальности, выпущенными из дальних стратегических бомбардировщиков Ту-22М3.

Самолеты российских войск взлетели с аэродрома Шайковка, а запуск ракет осуществили из Курской области на территории России, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

По последним данным, погибли 10 граждан, еще 21 человек ранен и госпитализирован. Среди них шесть жителей в тяжелом состоянии. Кроме того, 29 людям предоставили амбулаторную помощь (без госпитализации), в частности двум детям.

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Все люди получают лечение в медучреждениях Кременчуга, сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

Накануне раздался взрыв в ТРЦ Кременчуга, в котором находились около тысячи человек. Пока неизвестно точное количество погибших и пострадавших, поскольку спасательные работы до сих пор продолжаются.