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Факты / Происшествия

Это были Х-22: в ВСУ рассказали, откуда ударили по ТЦ Амстор в Кременчуге

Юля Захарченко, редактор ленты
удар по ТРЦ в Кременчуці
Фото: ГСЧС

В торговый центр Амстор в Кременчуге российские оккупанты попали сверхзвуковыми крылатыми ракетами Х-22 большой дальности, выпущенными из дальних стратегических бомбардировщиков Ту-22М3.

Самолеты российских войск взлетели с аэродрома Шайковка, а запуск ракет осуществили из Курской области на территории России, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

По последним данным, погибли 10 граждан, еще 21 человек ранен и госпитализирован. Среди них шесть жителей в тяжелом состоянии. Кроме того, 29 людям предоставили амбулаторную помощь (без госпитализации), в частности двум детям.

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Все люди получают лечение в медучреждениях Кременчуга, сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

Накануне раздался взрыв в ТРЦ Кременчуга, в котором находились около тысячи человек. Пока неизвестно точное количество погибших и пострадавших, поскольку спасательные работы до сих пор продолжаются.

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