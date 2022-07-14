Липень, 14 в 20:55

Вранці 14 липня російські війська вчергове здійснили ракетні обстріли по українських містах. Зокрема, під ворожий удар потрапила Вінниця, де зруйновані будинок побуту Ювілейний та медично-діагностичний центр. Станом на 20.00, відомо про 23 загиблих мирних жителів, серед яких є троє дітей.

За медичною допомогою звернулись понад 117 людей. Відомо, що 67 містян госпіталізували (серед них є діти). У важкому стані перебувають 34 людини. Наразі невідомо, чи залишаться вони живими. Проте зараз лікарі віддають всі сили, щоб врятувати життя постраждалих українців.

Зараз дивляться

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що тривають пошуки 29 людей, яких вважають зниклими безвісти. З ними відсутній будь-який зв’язок.

Під час ракетних ударів у Вінниці тривала повітряна тривога. Вона розпочалась о 10.12 та завершилась о 12.07. Тобто сигнал небезпеки лунав майже дві години. Загалом російські війська запустили по Вінниці чотири ракети, дві з яких вдалося збити системам протиповітряної оборони.

Після ракетних ударів у Вінниці затримали кілька десятків людей, поліцейські та співробітники СБУ ведуть допити. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

– Після цієї трагедії затримали кілька десятків людей. Їх зараз опитують в органах поліції та Служби безпеки України. Після цього можна буде щось сказати, – заявив очільник МВС.

Що відомо про постраждалих

Серед постраждалих – загибла маленька дівчинка та матір, якій відірвало ногу під час вибуху. Зараз медики намагаються врятувати жінку, чия дитина померла від російської ракети. За годину до трагедії матір дівчинки опублікувала відеозапис у соціальних мережах. Дитина прямувала з мамою на розвивальні заняття.

Які ракети застосувала Росія

За попередніми даними, окупанти вдарили по центру Вінниці ракетами Калібр 3М-14Е з підводного човна в акваторії Чорного моря. Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

У Вінницькій міській раді зазначили, що початкова вага кожної такої ракети становить понад 1,7 тис. кг. Боєприпаси здатні обгинати рельєфи місцевості та уникати відомих противнику засобів ППО, повідомив начальник частини піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУ ДСНС України Сергій Гайдиш.

– Попередньо встановлено, що ракетний удар завдали двома ракетами типу Калібр маркування 3М-14Е. Початкова вага ракети становить 1 770 кг. Довжина ракети – 6 м і 20 см. Бойова частина – 450 кг.

За його словами, ракета має дві системи наведення: перша – повністю автономна, інша – через ГЛОНАСС і GPS. Це означає, що російські окупанти мали можливість коригувати ціль ракети прямо під час польоту.

Російські терористи

Президент Володимир Зеленський назвав Російську Федерацію країною-вбивцею, яка нищить мирних жителів.

– Щодня Росія нищить мирне населення, вбиває українських дітей, спрямовує ракети по цивільних об’єктах, де немає нічого військового. Що це, як не відкритий терористичний акт? Нелюди. Країна-вбивця. Країна-терорист.

Так вважає і перша леді Олена Зеленська. На її думку, світ має побачити та усвідомити російські злочини, які неможливо приховати.

– Дитина, її візочок, мама… Російська ракета. Вінниця. Росія – держава-терорист. Світе, ти маєш це побачити та усвідомити, якщо не злякаєшся прихованого фото. Горе, злочин і тероризм не можна перемогти, просто приховуючи його.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що ЗСУ змусять російські війська відповісти за Вінницю, Миколаїв та Харків сьогодні вночі. Українські захисники битимуть по російських військових об’єктах, щоразу ретельно прогнозуючи можливі втрати.

– Російські окупанти щоразу б’ють, вкладаючи у прогноз додатковий ефект від терору мирного населення. Або безпосередньо заради такого терору, як зараз у Миколаєві та Харкові, – пояснив Арестович.

Час зрозуміти, що триває кривава війна

Світ потроху починає усвідомлювати, що Росія нещадно тероризує мирних українців високоточними ракетами та ударами з артилерії. Зокрема, посол України у США Бріджит Брінк наголосила, що Америка допомагатиме Україні, поки не вдасться перемогти жорстоку криваву агресію РФ.

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс назвала ракетний удар РФ по Вінниці безпідставним нападом Росії. Вона заявила, що цей злочин розслідуватимуть, а винних осіб притягнуть до відповідальності.

Колишній очільник МЗС та Міноборони Литви Лінас Лінкявічюс вважає, що єдина ефективна відповідь – це удари важкої артилерії по центрах ухвалення рішень всередині Росії.

— Можливо, тоді зрозуміють, що триває війна, – додав Лінкявічюс.

Глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас переконаний, що ракетний обстріл Вінниці – це черговий акт нападу РФ на мирних жителів України. На його думку, всі російські воєнні злочинці відповідатимуть за криваві вбивства в Україні.