Николаев ночью снова подвергся массированному обстрелу
Фото: ГСЧС
После 3:00 ночи в Николаеве во время воздушной тревоги раздалось около 10 взрывов.
Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.
Так, в 03:06 началась тревога. Приблизительно через 6 минут Сенкевич в своем Telegram-канале написал, о мощных взрывах.
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— Снова массированный обстрел Николаева. В городе раздаются мощные взрывы. Уже было слышно около 10, — подчеркнул мэр.
Он также призывал не пренебрегать собственной безопасностью и не игнорировать сирены.
В 03:36 прозвучал отбой тревоги.