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Факты / Происшествия

Николаев ночью снова подвергся массированному обстрелу

Марта Бондаренко, редактор ленты
Николаев ночью снова подвергся массированному обстрелу
Фото: ГСЧС

После 3:00 ночи в Николаеве во время воздушной тревоги раздалось около 10 взрывов.

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

Так, в 03:06 началась тревога. Приблизительно через 6 минут Сенкевич в своем Telegram-канале написал, о мощных взрывах.

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— Снова массированный обстрел Николаева. В городе раздаются мощные взрывы. Уже было слышно около 10, — подчеркнул мэр.

Он также призывал не пренебрегать собственной безопасностью и не игнорировать сирены.

В 03:36 прозвучал отбой тревоги.

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