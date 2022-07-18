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Факти / Надзвичайні події

Миколаїв вночі знову зазнав масованого обстрілу

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Миколаїв вночі знову зазнав масованого обстрілу
Фото: ДСНС

Після 03:00 ночі у Миколаєві під час повітряної тривоги пролунало близько 10 вибухів.

Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

Так, о 03:06 розпочалася тривога. Приблизно через 6 хвилин Сєнкевич у своєму Telegram написав, про потужні вибухи.

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– Знову масований обстріл Миколаєва. У місті лунають потужні вибухи. Вже було чути близько 10, – наголосив мер.

Він також вкотре закликав не нехтувати власною безпекою та не ігнорувати сирени.

О 03:36 пролунав відбій тривоги.

Уночі 17 липня в Миколаєві під час повітряної тривоги прогриміло близько 10 потужних вибухів. Ворожі ракети влучили в об’єкти промисловості та інфраструктури.

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