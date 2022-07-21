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Факты / Происшествия

В Херсонской области горит российский склад с боеприпасами

Юля Захарченко, редактор ленты
В Херсонской области горит российский склад с боеприпасами

В Херсонской области слышны взрывы и выстрелы во временно оккупированном Скадовске и Херсоне, сообщают местные жители.

Обновлено в 22.50. По предварительным данным, в Херсонской области горит российский склад с боеприпасами. Также сообщают о взрывах в Херсоне.

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Скадовск – это город и морской порт на берегу Джарилгацкого залива Черного моря. Административный центр Скадовского района Херсонской области. Этот климатологический курорт до временной оккупации ежегодно посещало около 50 тыс. человек.

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