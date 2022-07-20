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Факты / Украина / Общество

Оккупантам советуют оглядываться: в Мариуполе партизаны расклеили наклейки с флагом Украины

Юля Захарченко, редактор ленты
Серце з прапором України
Фото: Depositphotos

В Мариуполе каждый день увеличивается сопротивление российским оккупантам. Жители города расклеили наклейки с флагом Украины по всей территории Мариуполя.

Об этом заявил советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, украинские партизаны напоминают, что Мариуполь — это Украина.

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— Уже наклейки флага Украины по всему городу. Наши партизаны напоминают, что Мариуполь – был, есть и будет Украиной, чтобы никто не сомневался. Отдельно передают горячий привет оккупантам и советуют им оглядываться. Потому что Немезида не спит. И возмездие – рядом, – подчеркнул Андрющенко.

По его словам, также оккупанты поставляют оборудование в Мариуполь в коробках, где Россия обозначена без украинского Крыма. Андрющенко уверен, что это абсолютно правильное решение.

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