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Факты / Происшествия

Что ты там лепечешь? В Эстонии пьяный россиянин угрожал из-за украинского языка

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
п'яний росіянин
Фото: Depositphotos

В эстонской столице Таллине на пляже к двум украинкам прицепился нетрезвый россиянин. Ему не понравился украинский язык, и он начал оскорблять женщин.

Этой историей поделилась украинка Олеся в социальной сети Instagram.

Она рассказала, что сначала разговор был довольно вежлив.

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После этого россиянин, не расставаясь с бутылкой и время от времени к ней прикладываясь, начал грубо оскорблять украинок. Подвыпивший мужчина требовал, чтобы они “говорили нормально”, ведь украинский он якобы не понимает. А затем и вовсе перешел к угрозам.

— Ничего, вы еще поймете русский язык. Это будет ваш любимый язык, твари е***е, – угрожал пьяный россиянин.

 

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Допис, поширений Olesia (@olesia_pasieka)

В конце концов он с другом, который молча наблюдал за ссорой, ушел.

Под постом с видео пользователи оставили почти 2,5 тыс. комментариев:

  • Такой закат солнца испортил рашен швайне;
  • Их нельзя выпускать из Мордора – пусть гниют в своей помойной яме;
  • С бутылкой пива на девушек наезжать – в этом вся русня!
  • Мне стыдно, что я понимаю их язык.

20 июля в Эстонии был принят закон, позволяющий аннулировать гражданство лиц, получивших его путем натурализации.

В частности, разрешается лишать гражданства лиц, участвующих в военной агрессии против Украины на стороне Российской Федерации и в случае совершения преступления против человечности.

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Источник: Olesia Pasieka

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