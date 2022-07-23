Что ты там лепечешь? В Эстонии пьяный россиянин угрожал из-за украинского языка
В эстонской столице Таллине на пляже к двум украинкам прицепился нетрезвый россиянин. Ему не понравился украинский язык, и он начал оскорблять женщин.
Этой историей поделилась украинка Олеся в социальной сети Instagram.
Она рассказала, что сначала разговор был довольно вежлив.
- Россиянин: Вам будет мешать дым?
- Украинка: Нет, не будет.
- Россиянин: А музыка будет мешать?
- Украинка: Да, будет мешать.
- Россиянин: Что ты там лепечешь?
После этого россиянин, не расставаясь с бутылкой и время от времени к ней прикладываясь, начал грубо оскорблять украинок. Подвыпивший мужчина требовал, чтобы они “говорили нормально”, ведь украинский он якобы не понимает. А затем и вовсе перешел к угрозам.
— Ничего, вы еще поймете русский язык. Это будет ваш любимый язык, твари е***е, – угрожал пьяный россиянин.
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В конце концов он с другом, который молча наблюдал за ссорой, ушел.
Под постом с видео пользователи оставили почти 2,5 тыс. комментариев:
- Такой закат солнца испортил рашен швайне;
- Их нельзя выпускать из Мордора – пусть гниют в своей помойной яме;
- С бутылкой пива на девушек наезжать – в этом вся русня!
- Мне стыдно, что я понимаю их язык.
20 июля в Эстонии был принят закон, позволяющий аннулировать гражданство лиц, получивших его путем натурализации.
В частности, разрешается лишать гражданства лиц, участвующих в военной агрессии против Украины на стороне Российской Федерации и в случае совершения преступления против человечности.
Источник: Olesia Pasieka