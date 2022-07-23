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Факти / Надзвичайні події

Що ти там лепечеш? В Естонії п’яний росіянин погрожував через українську мову

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
п'яний росіянин
Фото: Depositphotos

В естонській столиці Таллінні на пляжі до двох українок причепився нетверезий росіянин. Йому не сподобалася українська мова, і він почав ображати жінок.

Цією історією поділилася українка Олеся у соціальній мережі Instagram.

Вона розповіла, що спершу розмова була доволі ввічлива.

Зараз дивляться
  • Росіянин: Вам будет мешать дым?
  • Українка: Ні, не буде.
  • Росіянин: А музыка будет мешать?
  • Українка: Так, заважатиме.
  • Росіянин: Шо-шо ти там лепечешь?

Після цього росіянин, не розлучаючись з пляшкою і час від часу до неї прикладаючись, почав грубо ображати українок. Чоловік напідпитку вимагав, щоб вони “говорили нормально”, адже українську він нібито не розуміє. А потім і зовсім перейшов до погроз.

— Нічого, ви ще зрозумієте російську мову. Це буде ваша улюблена мова, тварюки ї***і, – погрожував п’яний росіянин.

 

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Допис, поширений Olesia (@olesia_pasieka)

Зрештою він із другом, який мовчки спостерігав за сваркою, пішов геть.

Під постом з відео користувачі залишили майже 2,5 тис. коментарів:

  • Такий гарний захід сонця зіпсувало рашен швайне;
  • Їх не можна випускати з Мордору — хай гниють в своїй помийній ямі;
  • З пляшкою пива на дівчат наїжджати – в цьому вся русня!
  • Мені соромно, що я розумію їхню мову.

20 липня в Естонії ухвалили закон, що дозволяє анулювати громадянство осіб, котрі отримали його шляхом натуралізації.

Зокрема, дозволяється позбавляти громадянства осіб, які беруть участь у військовій агресії проти України на боці Російської Федерації та у разі скоєння злочину проти людяності.

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Джерело: Olesia Pasieka

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