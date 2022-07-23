Що ти там лепечеш? В Естонії п’яний росіянин погрожував через українську мову
В естонській столиці Таллінні на пляжі до двох українок причепився нетверезий росіянин. Йому не сподобалася українська мова, і він почав ображати жінок.
Цією історією поділилася українка Олеся у соціальній мережі Instagram.
Вона розповіла, що спершу розмова була доволі ввічлива.
- Росіянин: Вам будет мешать дым?
- Українка: Ні, не буде.
- Росіянин: А музыка будет мешать?
- Українка: Так, заважатиме.
- Росіянин: Шо-шо ти там лепечешь?
Після цього росіянин, не розлучаючись з пляшкою і час від часу до неї прикладаючись, почав грубо ображати українок. Чоловік напідпитку вимагав, щоб вони “говорили нормально”, адже українську він нібито не розуміє. А потім і зовсім перейшов до погроз.
— Нічого, ви ще зрозумієте російську мову. Це буде ваша улюблена мова, тварюки ї***і, – погрожував п’яний росіянин.
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Зрештою він із другом, який мовчки спостерігав за сваркою, пішов геть.
Під постом з відео користувачі залишили майже 2,5 тис. коментарів:
- Такий гарний захід сонця зіпсувало рашен швайне;
- Їх не можна випускати з Мордору — хай гниють в своїй помийній ямі;
- З пляшкою пива на дівчат наїжджати – в цьому вся русня!
- Мені соромно, що я розумію їхню мову.
20 липня в Естонії ухвалили закон, що дозволяє анулювати громадянство осіб, котрі отримали його шляхом натуралізації.
Зокрема, дозволяється позбавляти громадянства осіб, які беруть участь у військовій агресії проти України на боці Російської Федерації та у разі скоєння злочину проти людяності.
Джерело: Olesia Pasieka