Июль, 23 в 16:40

Украина продолжит подготовку к запуску экспорта аграрной продукции через Черное море, несмотря на обстрелы Одесского морского торгового порта. Об этом заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

– Железнодорожники, автодорожники и портовики ежедневно, как и вся страна, работают в условиях военной агрессии. И никто из нас не планирует останавливаться, ведь именно этого хочет оккупант, разрушить инфраструктуру, уничтожить экономику, тем самым ослабив армию, — убежден он.

Кубраков отметил, что весь мир наблюдает за этой ситуацией. ООН, союзники и партнеры говорят о Стамбульской инициативе как о решении, которое сможет не только спасти экономику Украины, но и миллионы людей от голода.

— Как всегда — мы доверяем Военно-морским силам, ВСУ и всем силам обороны, которые готовы давать отпор оккупантам. Вчера никто не подписал соглашение о капитуляции РФ, война не закончилась, как кто-то решил, — подчеркнул министр.

По его словам, украинская железная дорога продолжает движение, а автоперевозчики доставляют необходимые продукты, медикаменты и оружие в позиции. Украина не отступит от своей цели – разблокировать морские порты, подчеркнул Кубраков.

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Утром Россия нанесла ракетные удары по Одесскому морскому порту, в котором хранилось украинское зерно. Первые взрывы в Одессе прогремели около 11.10 утра, а уже вскоре стало известно о попадании вражеских ракет по городу.