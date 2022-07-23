Липень, 23 в 16:40

Україна продовжить підготовку до запуску експорту аграрної продукції через Чорне море, попри обстріл Одеського морського торгівельного порту. Про це заявив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

– Залізничники, автодорожники та портовики щодня, як і вся країна, працюють в умовах військової агресії. І ніхто з нас не планує зупинятися, адже саме цього хоче окупант, зруйнувати інфраструктуру, знищити економіку, тим самим послабивши армію, – переконаний він.

Кубраков зауважив, що весь світ спостерігає за цією ситуацією. ООН, союзники та партнери говорять про Стамбульську ініціативу як рішення, що зможе не тільки врятувати економіку України, але і мільйони людей від голоду.

– Як і завжди – ми довіряємо Військово-морським силам, ЗСУ і всім силам оборони, які готові давати відсіч окупантам. Вчора ніхто не підписав угоду про капітуляцію РФ, війна не закінчилася, як хтось собі вирішив, – наголосив міністр.

За його словами, українська залізниця продовжує рух, а автоперевізники доставляють необхідні продукти, медикаменти та зброю до позицій. Україна не відступить від своєї цілі – розблокувати морські порти, наголосив Кубраков.

Зараз дивляться

Вранці Росія завдала ракетних ударів по Одеському морському порту, в якому зберігалося українське зерно. Перші вибухи в Одесі пролунали близько 11.10 ранку, а вже згодом стало відомо про влучання ворожих ракет по місту.