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Факты / Происшествия

Ракеты не попали по хранилищу зерна в Одесском порту: пожар возник на насосной станции

Юля Захарченко, редактор ленты
Одеський порт
Фото: Depositphotos

Российские ракеты не попали по хранилищу зерна в Одесском морском торговом порту. Об этом заявила начальница прессцентра Cил обороны Юга Гуменюк.

По ее словам, раненых мирных жителей и значительных разрушений в результате обстрелов порта нет. Вражеские ракеты ударили по насосной станции, где вспыхнул незначительный пожар.

Взрывы в Одессе раздались во время воздушной тревоги в области. В МИД Украины отреагировали на ракетный удар по Одессе.

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