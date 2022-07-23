Июль, 23 в 15:49

Российские ракеты не попали по хранилищу зерна в Одесском морском торговом порту. Об этом заявила начальница прессцентра Cил обороны Юга Гуменюк.

По ее словам, раненых мирных жителей и значительных разрушений в результате обстрелов порта нет. Вражеские ракеты ударили по насосной станции, где вспыхнул незначительный пожар.

Взрывы в Одессе раздались во время воздушной тревоги в области. В МИД Украины отреагировали на ракетный удар по Одессе.

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Спикер Олег Николенко отметил, что России понадобилось менее 24 часов, чтобы подвергнуть сомнению договоренности и обещания, которые страна-агрессор дала ООН и Турции в подписанном в Стамбуле 22 июля документе.