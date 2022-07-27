Июль, 26 в 22:38

Сегодня после обеда российский враг нанес массированный минометный и артиллерийский удар по общинам в Сумской области.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

По его словам, в Эсманской общине после 17.30 зафиксировали 12 минометных прилетов.

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В Краснопольской общине с 18.00 начались обстрелы разных территорий — всего было 17 “приходов” из миномета и 12 — из Градов.

В Середино-Будской общине в полдень был прилет из миномета в одну из деревень. После 17.00 начался минометный огонь – всего 14 прилетов.

По словам главы области, от вражеских обстрелов повреждены окна в домах, заборы, линия электропередач и трансформатор. Кроме того, разбиты здания одной из баз отдыха.

Ранение получила сторож базы – 65-летняя женщина.

Фото: Дмитрий Живицкий