20 прилетов только за ночь: РФ обстреливает Сумщину из Градов, минометов и артиллерии
В 01.30 25 июля российские военные залпом из установки Град обстреляли территории Краснопольской общины Сумской области.
По словам руководителя областной военной администрации Дмитрия Живицкого, зафиксировано 20 прилетов.
В настоящее время власти области уточняют информацию о пострадавших и разрушениях.
Несколькими часами ранее, почти в 22.00 24 июля, со стороны российского Теткино оккупанты открыли огонь из 120-миллиметровых минометов по окрестностям Белополья.
Есть информация о четырех прилетах. Обошлось без потерь и разрушений.
Около 120 взрывов накануне раздалось на территории Эсманьской общины, куда враг ударил из реактивных систем залпового огня.
Около полутора десятков взрывов прогремело в Ахтырской общине, куда захватчики били из ствольной артиллерии.
По территории Хотинской общины россияне били из БТР.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 152-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Дмитрий Живицкий, Госпогранслужба
Фото: Госпогранслужба