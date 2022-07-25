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Факты / Украина

20 прилетов только за ночь: РФ обстреливает Сумщину из Градов, минометов и артиллерии

Татьяна Забожко, редактор ленты
Обстріл Сумської області

В 01.30 25 июля российские военные залпом из установки Град обстреляли территории Краснопольской общины Сумской области.

По словам руководителя областной военной администрации Дмитрия Живицкого, зафиксировано 20 прилетов.

В настоящее время власти области уточняют информацию о пострадавших и разрушениях.

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Несколькими часами ранее, почти в 22.00 24 июля, со стороны российского Теткино оккупанты открыли огонь из 120-миллиметровых минометов по окрестностям Белополья.

Есть информация о четырех прилетах. Обошлось без потерь и разрушений.

Около 120 взрывов накануне раздалось на территории Эсманьской общины, куда враг ударил из реактивных систем залпового огня.

Около полутора десятков взрывов прогремело в Ахтырской общине, куда захватчики били из ствольной артиллерии.

По территории Хотинской общины россияне били из БТР.

Обстріл Сумської області
Обстріл Сумської області
Обстріл Сумської області
Обстріл Сумської області
20 прилетов только за ночь: РФ обстреливает Сумщину из Градов, минометов и артиллерии / 2 фотографии

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 152-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Дмитрий Живицкий, Госпогранслужба

Фото: Госпогранслужба

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