Июль, 25 в 11:29

В 01.30 25 июля российские военные залпом из установки Град обстреляли территории Краснопольской общины Сумской области.

По словам руководителя областной военной администрации Дмитрия Живицкого, зафиксировано 20 прилетов.

В настоящее время власти области уточняют информацию о пострадавших и разрушениях.

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Несколькими часами ранее, почти в 22.00 24 июля, со стороны российского Теткино оккупанты открыли огонь из 120-миллиметровых минометов по окрестностям Белополья.

Есть информация о четырех прилетах. Обошлось без потерь и разрушений.

Около 120 взрывов накануне раздалось на территории Эсманьской общины, куда враг ударил из реактивных систем залпового огня.

Около полутора десятков взрывов прогремело в Ахтырской общине, куда захватчики били из ствольной артиллерии.

По территории Хотинской общины россияне били из БТР.

20 прилетов только за ночь: РФ обстреливает Сумщину из Градов, минометов и артиллерии / 2 фотографии

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 152-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Дмитрий Живицкий, Госпогранслужба

Фото: Госпогранслужба