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Факты / Происшествия

К пыткам украинского военного могут быть причастны несколько человек — генпрокурор

Юля Захарченко, редактор ленты
Андрій Костін

Личность виновного в пытках украинского защитника следствие еще не установило окончательно. Чтобы привлечь виновных к ответственности, нужно получить неопровержимые доказательства. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

По его словам, несколько человек могут быть причастными к преступлению и пыткам украинского военного, однако следствие еще продолжается.

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– Однако окончательно личность еще не установлена. Мы должны получить неопровержимые доказательства для привлечения виновного к ответственности, — подчеркнул генпрокурор.

Генеральный прокурор отметил, что у международных экспертов предварительные выводы относительно убийства украинских военнопленных в Оленовке. Специалисты считают, что это было следствием применения термобарического оружия, которым пользуется российская армия.

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