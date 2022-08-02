Серпень, 01 в 21:21

Особу винного у тортурах українського захисника слідство ще не встановило остаточно. Щоб притягнути винних до відповідальності, потрібно отримати неспростовні докази. Про це заявив генеральний прокурор України Андрій Костін.

За його словами, декілька осіб можуть бути причетними до злочину та катування українського військового, однак слідство ще триває.

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– Проте остаточно особу ще не встановлено. Ми маємо отримати неспростовні докази для притягнення винного до відповідальності, – наголосив генпрокурор.

Генеральний прокурор зазначив, що міжнародні експерти мають попередні висновки щодо вбивства українських військовополонених в Оленівці. Фахівці вважають, що це було наслідком застосування термобаричної зброї, якою користується російська армія.