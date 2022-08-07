Август, 07 в 20:35

В Виннице прогремел ряд взрывов перед воздушной тревогой. Местных жителей призывают перейти в укрытие, поскольку сейчас раздается сигнал опасности. Горожане сообщают, что на территории города услышали по меньшей мере три взрыва.

Обновлено в 20.35. В Винницкой области были слышны звуки, похожие на взрывы. Городской глава Винницы Сергей Моргунов призвал ждать официальную информацию.

По его словам, на территории Винницкой городской территориальной общины чрезвычайных ситуаций не зафиксировано. Однако он призвал жителей оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги и сохранять спокойствие.

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Обновлено в 20.19. В небе над Винницкой областью поднялся черный и густой дым. Воздушная тревога в Винницкой области началась в 19.55.