Август, 07 в 21:00

В Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Киевской и Винницкой областях появилась информация о ряде взрывов. В частности, в Кропивницком, Кременчуге, Умани и Виннице.

Обновлено в 21.00. Информация о взрывах в Киевской и Кировоградской областях не подтвердилась. Однако зафиксировали взрывы в Черкасской, Полтавской и Винницкой областях.

Обновлено в 20.47. Подтверждают взрывы в Черкасской и Полтавской областях, но информация о взрывах от служб в Кропивницком и Кировоградской области не поступала. Об этом заявила сотрудница пресс-службы ОВА Ирина Примак.

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Обновлено в 20.16. Городской глава Кременчуга подтвердил, что были слышны взрывы. Но на территории города никаких чрезвычайных ситуаций не зафиксировано.

В это время не звучал сигнал воздушной тревоги в указанных регионах. Однако подтвердилась информация о взрывах в Винницкой области до начала сигнала опасности.