Август, 09 в 17:30

Во временно оккупированном россиянами Крыме во вторник, 9 августа, прогремели несколько взрывов на военном аэродроме Саки в Новофедоровке.

Обновлено в 17.28. В результате взрывов пострадали трое гражданских. По сообщению Telegram-канала Mash их госпитализировали в Сакскую ЦРБ. Там сообщают, что среди пострадавших 13-летний мальчик, повредивший голень, когда прятался в подвале, и бабушка с осколочным ранением.

Обновлено в 17.15. Telegram-канал Инсайдер пишет, что аэродром Саки уничтожен. Очевидцев на пляжах просят спрятаться в хранилищах, а к аэродрому направили вертолеты санавиации.

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Обновлено в 16.50. Российское Минобороны подтвердило взрывы на аэродроме Саки в Новофедоровке. Там заявили, что причиной взрывов стала якобы детонация авиационных боеприпасов и добавили, что пострадавших нет, а авиационная техника на аэродроме не повреждена.

Оккупационная администрация полуострова опровергла сообщение о введении на территории Крыма чрезвычайного положения.

СМИ сообщают о взрывах в районе военной авиабазы россиян в Новофедоровке Сакского района. В Крыму звучит воздушная тревога. В направлении Новофедоровки двигаются кареты скорой из Евпатории.

Telegram-канал Ateo пишет, что очевидцы сообщают о минимум семи успешных ударах по военным объектам в Крыму. Другие пишут, что было четыре взрыва.

Пропагандистские российские Telegram-каналы сообщают, что в районе военного аэродрома в Новофедоровке продолжается мощный пожар. Со ссылкой на очевидцев также сообщается, что горят склады с боеприпасами и взлетная полоса в Новофедоровке.

Также в пабликах есть информация, что в Новофедоровке за 30 минут было 15 прилетов, в основном попадание по воинской части.

Бывший советник главы МВД Украины Виктор Андрусив написал в своем Telegram-канале, что у оккупантов очень плохие дела с разведкой и ПВО.

— Что же, можно уже открыто писать. Как вы могли понять – ракеты с дальностью 200-300 км уже у нас на вооружении и применяются, — отметил он.

В то же время официальных комментариев относительно взрывов в Крыму или передачи ракет пока нет.

Российское оппозиционное издание Медуза со ссылкой на местный “Минздрав” пишет, что к месту взрывов во временно оккупированном Крыму направили бригады скорой помощи. Также наблюдается массовый отъезд местных жителей и туристов. На дорогах пробки.

В Ассоциации туроператоров РФ заявили, что по предварительным данным, взрыв в Крыму произошел вдали от курортной зоны, среди туристов жертв и раненых нет.

На военном аэродроме захватчиков во временно оккупированном Крыму базируется 43 истребительный авиационный полк ВКС РФ, в составе которого преимущественно самолеты Су-30 СМ, Су-33 и бомбардировщики Су-24М.

Фото: GirkinGirkin