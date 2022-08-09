Серпень, 09 в 16:05

У тимчасово окупованому росіянами Криму у вівторок, 9 серпня, пролунали кілька вибухів.

ЗМІ повідомляють про вибухи в районі військової авіабази росіян у Новофедорівці Сакського району.

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Telegram-канал Ateo пише, що очевидці повідомляють про щонайменше сім успішних ударів по військових об’єктах у Криму. Інші пишуть, що було чотири вибухи.

Пропагандистські російські Telegram-канали повідомляють, що наразі в районі військового аеродрому у Новофедорівці триває потужна пожежа.

Колишній радник очільника МВС України Віктор Андрусів написав у своєму Telegram-каналі, що в окупантів дуже погані справи з розвідкою та ППО.

— Що ж можна вже відкрито писати. Як ви могли зрозуміти – ракети з дальністю 200-300 км уже у нас на озброєнні і застосовуються, – зазначив він.

Водночас, офіційних коментарів щодо вибухів у Криму, або щодо передачі ракет поки що немає.

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Фото: GirkinGirkin