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Факты / Происшествия

В Новой Каховке и Керчи прогремели мощные взрывы

Юля Захарченко, редактор ленты
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В Новой Каховке и Керчи прогремели мощные взрывы
Фото: ГСЧС

В Херсонской области прогремели мощные взрывы в Новой Каховке. Ряд взрывов услышали и в Крыму, в частности, в Керчи.

По неофициальным данным, Вооруженные силы Украины нанесли новые удары по российским военным объектам на временно оккупированной территории. В ВСУ сообщили, что в Новой Каховке прогремело более 10 взрывов со стороны ГЭС.

Предварительно, в Керчи сработали системы противовоздушной обороны. Местные жители сообщают, что было слышно по меньшей мере два взрыва.

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