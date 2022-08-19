В Новой Каховке и Керчи прогремели мощные взрывы
Требует проверки
Фото: ГСЧС
В Херсонской области прогремели мощные взрывы в Новой Каховке. Ряд взрывов услышали и в Крыму, в частности, в Керчи.
По неофициальным данным, Вооруженные силы Украины нанесли новые удары по российским военным объектам на временно оккупированной территории. В ВСУ сообщили, что в Новой Каховке прогремело более 10 взрывов со стороны ГЭС.
Предварительно, в Керчи сработали системы противовоздушной обороны. Местные жители сообщают, что было слышно по меньшей мере два взрыва.
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