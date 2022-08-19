Август, 18 в 21:14

В Херсонской области прогремели мощные взрывы в Новой Каховке. Ряд взрывов услышали и в Крыму, в частности, в Керчи.

По неофициальным данным, Вооруженные силы Украины нанесли новые удары по российским военным объектам на временно оккупированной территории. В ВСУ сообщили, что в Новой Каховке прогремело более 10 взрывов со стороны ГЭС.

Предварительно, в Керчи сработали системы противовоздушной обороны. Местные жители сообщают, что было слышно по меньшей мере два взрыва.