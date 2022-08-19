Серпень, 18 в 21:14

У Херсонській області пролунали потужні вибухи у Новій Каховці. Низку вибухів почули й у Криму, зокрема, у Керчі.

За неофіційними даними, Збройні сили України завдали нових ударів по російських військових об’єктах на тимчасово окупованій території.