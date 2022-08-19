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Факти / Надзвичайні події

У Новій Каховці та Керчі пролунали потужні вибухи

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
У Новій Каховці та Керчі пролунали потужні вибухи
Фото: ДСНС

У Херсонській області пролунали потужні вибухи у Новій Каховці. Низку вибухів почули й у Криму, зокрема, у Керчі.

За неофіційними даними, Збройні сили України завдали нових ударів по російських військових об’єктах на тимчасово окупованій території.

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