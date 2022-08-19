Факти / Надзвичайні події Серпень, 18 в 21:14 У Новій Каховці та Керчі пролунали потужні вибухи Юля Захарченко, редакторка стрічки Потребує перевірки Фото: ДСНС У Херсонській області пролунали потужні вибухи у Новій Каховці. Низку вибухів почули й у Криму, зокрема, у Керчі. За неофіційними даними, Збройні сили України завдали нових ударів по російських військових об’єктах на тимчасово окупованій території. Зараз дивляться Теги: Війна в Україні, Вибух, Нова Каховка, Новини Херсону, Херсонська область, Херсонщина Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!