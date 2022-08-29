В Чернобыльской зоне остаются три очага горения — ГАЗО

Август, 29 в 0:33

В Чернобыльской зоне отчуждения остается три очага пожара, однако открытого горения не наблюдается. Об этом сообщили в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения.

По состоянию на 28 августа, есть три очага пожара из ранее зафиксированных четырех. Открытого горения не наблюдается, только тление и задымление в Денисовецком, Парижском и Котовском лесничествах.

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В ГАЗО отметили, что Киевщину окружил смог, а жители столицы и соседних районов жалуются на запах гари. Однако это не связано с очагами горения в Чернобыльской зоне отчуждения, зафиксированными в приграничных районах 24 августа спутниками агентства правительства США NASA FIRMS.

По последним данным, в Киевской области наблюдается мгла – атмосферное явление, которое заключается в ухудшении метеорологической дальности видимости в нижнем слое атмосферы из-за увеличения частиц пыли, дыма и гари.

Заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Александр Краснолуцкий сообщил, что из-за жары горят торфяники в Бучанском и Вышгородском районах. В результате пожаров в Киеве зафиксировано превышение уровня загрязнения воздуха.