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Факты / Происшествия

В Киевской области загорелся торф: жителям советуют закрыть окна дома

Юля Захарченко, редактор ленты
В Киевской области загорелся торф: жителям советуют закрыть окна дома
Фото: Depositphotos

В Вышгородском районе под Киевом загорелся торф, в результате чего появилась сильная задымленность в области и столице.

Местным жителям и киевлянам, особенно из Оболонского района, рекомендуют закрыть окна и ограничить пребывание на улице.

На месте пожара работает бригада спасателей. Специалисты напоминают, что делать при сильной задымленности:

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  • ограничить пребывание на открытом воздухе;
  • детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
  • закрывать окна, особенно ночью и утром;
  • при открытии окон завешивать форточки увлажненной тканью и периодически ее менять;
  • включить системы очистки воздуха;
  • проводить влажную уборку;
  • поставить в жилище емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;
  • увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых.

Для возмещения потери солей и микроэлементов специалисты рекомендуют пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочнокислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли.

Если появилась одышка, кашель или бессонница, необходимо как можно скорее обратиться к врачу для оказания квалифицированной медицинской помощи.

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Источник: КГГА
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