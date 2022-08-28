Август, 28 в 18:26

В Вышгородском районе под Киевом загорелся торф, в результате чего появилась сильная задымленность в области и столице.

Местным жителям и киевлянам, особенно из Оболонского района, рекомендуют закрыть окна и ограничить пребывание на улице.

На месте пожара работает бригада спасателей. Специалисты напоминают, что делать при сильной задымленности:

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ограничить пребывание на открытом воздухе;

детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

закрывать окна, особенно ночью и утром;

при открытии окон завешивать форточки увлажненной тканью и периодически ее менять;

включить системы очистки воздуха;

проводить влажную уборку;

поставить в жилище емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;

увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых.

Для возмещения потери солей и микроэлементов специалисты рекомендуют пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочнокислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли.

Если появилась одышка, кашель или бессонница, необходимо как можно скорее обратиться к врачу для оказания квалифицированной медицинской помощи.