В Киевской области загорелся торф: жителям советуют закрыть окна дома
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В Вышгородском районе под Киевом загорелся торф, в результате чего появилась сильная задымленность в области и столице.
Местным жителям и киевлянам, особенно из Оболонского района, рекомендуют закрыть окна и ограничить пребывание на улице.
На месте пожара работает бригада спасателей. Специалисты напоминают, что делать при сильной задымленности:
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- ограничить пребывание на открытом воздухе;
- детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
- закрывать окна, особенно ночью и утром;
- при открытии окон завешивать форточки увлажненной тканью и периодически ее менять;
- включить системы очистки воздуха;
- проводить влажную уборку;
- поставить в жилище емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;
- увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых.
Для возмещения потери солей и микроэлементов специалисты рекомендуют пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочнокислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли.
Если появилась одышка, кашель или бессонница, необходимо как можно скорее обратиться к врачу для оказания квалифицированной медицинской помощи.