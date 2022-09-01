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Глава совета директоров ЛУКОЙЛа выпал из окна больницы в Москве

Малиновская Ангелина, редактор ленты
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Глава совета директоров ЛУКОЙЛа выпал из окна больницы в Москве
Фото: Depositphotos

Глава совета директоров российской нефтяной компании ЛУКОЙЛ Равиль Маганов умер после того, как выпал из окна больницы.

Об этом сообщает ряд информационных источников – российские издания РЕН (без ссылки на источник информации), агентство Интерфакс и Telegram-каналы.

– Сегодня утром Маганов выпал из окна палаты ЦКБ. От полученных травм он скончался, — заявил собеседник агентства Интерфакс.

Также о смерти топ-менеджера сообщил российский Telegram-канал Mash. В информации есть намек на то, что Маганов мог совершить самоубийство.

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Сообщается, что от полученных травм нефтяник умер на месте, его тело обнаружил медицинский персонал.

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