Глава совета директоров ЛУКОЙЛа выпал из окна больницы в Москве
Требует проверки
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Глава совета директоров российской нефтяной компании ЛУКОЙЛ Равиль Маганов умер после того, как выпал из окна больницы.
Об этом сообщает ряд информационных источников – российские издания РЕН (без ссылки на источник информации), агентство Интерфакс и Telegram-каналы.
– Сегодня утром Маганов выпал из окна палаты ЦКБ. От полученных травм он скончался, — заявил собеседник агентства Интерфакс.
Также о смерти топ-менеджера сообщил российский Telegram-канал Mash. В информации есть намек на то, что Маганов мог совершить самоубийство.
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Сообщается, что от полученных травм нефтяник умер на месте, его тело обнаружил медицинский персонал.