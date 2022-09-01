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Голова ради директорів Лукойлу випав з вікна лікарні у Москві

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
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Голова ради директорів Лукойлу випав з вікна лікарні у Москві
Фото: Depositphotos

Голова ради директорів російської нафтової компанії Лукойл Равіль Маганов помер після того, як випав з вікна лікарні.

Про це повідомляє низка інформаційних джерел – російські видання РЕН (без посилання на джерело інформації), агенція Інтерфакс та Telegram-канали.

– Сьогодні вранці Маганов випав з вікна палати ЦКЛ. Від отриманих травм він помер, — заявив співрозмовник агентства Інтерфакс.

Також про смерть топменеджера повідомив російський Telegram-канал Mash. В інформації є натяк на те, що Маганов міг скоїти самогубство.

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Повідомляється, що від отриманих травм нафтовик помер на місці, його тіло виявив медичний персонал.

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