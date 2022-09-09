Сентябрь, 09 в 14:55

Харьков попал под мощный вражеский обстрел из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Известно, что есть раненые, среди них деты.

Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Харькова Игорь Терехов. По его словам, в результате российских обстрелов 10 человек получили ранения, трое из них – дети.

Также Терехов сообщил, что точно известно о прилетах в Шевченковском районе города. Есть попадания по частным домам, в результате чего в некоторых из них начались пожары.

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Кроме того, Терехов сообщил о прилетах в детский дом творчества, школу и объект спортивной инфраструктуры. Горит детский сад в центральной части города.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов добавил, что россияне обстреливают центр Харькова из РСЗО. По его словам, на месте работают медики и другие экстренные службы.

Глава ОВА попросил харьковчан максимально оставаться в укрытиях.

Больше о том, что происходит на фронте, можно узнать из карты боевых действий в Украине.