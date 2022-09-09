Вересень, 09 в 14:55

Харків потрапив під потужний ворожий обстріл із реактивних систем залпового вогню (РСЗВ). Наразі відомо, що є поранені, серед них діти.

Про це у своєму Telegram-каналі написав мер Харкова Ігор Терехов. За його словами, внаслідок російського обстрілу 10 людей дістали поранення, троє з них – діти.

Також Терехов повідомив, що наразі точно відомо про прильоти у Шевченківському районі міста. Є влучання по приватних будинках, внаслідок чого у деяких із них почалися пожежі.

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Крім того, Терехов повідомив про прильоти у дитячий будинок творчості, школу і в об’єкт спортивної інфраструктури. Горить дитячий садок у центральній частині міста.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що росіяни обстрілюють центр Харкова із РСЗВ. За його словами, на місці працюють медики та інші екстрені служби.

Голова ОВА попросив харків’ян максимально залишатися в укриттях.

Більше про те, що відбувається на фронті, можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.