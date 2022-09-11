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Факты / Происшествия

В Днепропетровской и Полтавской областях прогремели взрывы – что известно

Юля Захарченко, редактор ленты
Подтверждено
Вибух
Фото: Depositphotos

В Днепропетровской и Полтавской областях прогремели мощные взрывы во время воздушной тревоги почти по всей Украине.

Обновлено 11 сентября в 20:15. В Донецкой и Запорожской областях также проблемы с электроэнергией.

Обновлено 11 сентября в 20:10. Сообщается о проблемах с электричеством сразу в нескольких городах: Харьков, Сумы и область, Днепропетровская область, Кременчуг.

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Кроме этого, в Павлограде на Днепропетровщине слышны звуки взрывов, утверждают местные жители.

Обновлено 11 сентября в 19:59. Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин подтвердил взрывы в Кременчугском районе. По его словам, системы противовоздушной обороны сбили ракеты российской армии.

– Кременчугский район. Силы ПВО сбили вражеские ракеты. Остаемся в укрытиях! Верим в ВСУ, – отметил Лунин.

По предварительной информации, в Днепропетровской области сработали системы противовоздушной обороны.

По состоянию на 11 сентября 19:58, сигнал воздушной тревоги раздается почти на всей территории Украины, кроме Крыма.

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