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Факти / Надзвичайні події

У Дніпропетровській і Полтавській областях прогриміли вибухи – що відомо

Юля Захарченко, редакторка стрічки
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Вибух
Фото: Depositphotos

У Дніпропетровській і Полтавській областях прогриміли потужні вибухи під час повітряної тривоги майже по всій Україні.

Оновлено 11 вересня о 20:15. У Донецькій і Запорізькій областях також проблеми з електроенергією.

Оновлено 11 вересня о 20:10. Повідомляють про проблеми з електрикою одразу в декількох містах: Харків, Суми та область, Дніпропетровська область, Кременчук.

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Окрім цього, у Павлограді на Дніпропетровщині чутно звуки вибухів, стверджують місцеві жителі.

Оновлено 11 вересня о 19:59. Очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін підтвердив вибухи у Кременчуцькому районі. За його словами, системи протиповітряної оборони збили ракети російської армії.

– Кременчуцький район. Сили ППО збили ворожі ракети. Залишаємося в укриттях! Віримо в ЗСУ, – зазначив Лунін.

За попередньою інформацією, у Дніпропетровській області спрацювали системи протиповітряної оборони.

Станом на 11 вересня 19:58, сигнал повітряної тривоги лунає майже на всій території України, окрім Криму.

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