Готовили “сюрприз ко дню рождения Путина” в Одессе: СБУ разоблачила российских агентов

Сентябрь, 29 в 17:37

Украинская спецслужба разоблачила агентурную сеть РФ, которая готовила провокации в Одессе ко дню рождения российского диктатора Владимира Путина.

Следующей акцией должно было стать “поздравление Путина с днем ​​рождения” 7 октября. Агенты РФ планировали создать картину, что украинская Одесса якобы “искренне поздравляет президента Российской Федерации”.

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— Эта задача, а также подготовка материально-военной базы для потенциальных ДРГ нуждались в значительных средствах. Они пытались похитить проукраинского бизнесмена, за которого планировали потребовать выкуп. Предатели собирались удерживать мужчину в подвале с помощью наркотиков, заставить его переоформить недвижимость и отдать другие ценные вещи, — сообщили в СБУ.

Агентурная сеть выполняла перечень задач от российских оккупантов — собирала информацию о правоохранителях, активистах и ​​участниках АТО для формирования “списков зачистки”, проводила провокационные акции о якобы поддержке одесситами “русского мира” и покупала оружие для российских ДРГ.

В частности, 22 августа они провели провокационную акцию в Одессе ко дню государственного флага РФ: вывесили вражеский триколор с надписью “Одесса – русский город” и передали эти фото для прокремлевских СМИ.

Открыто уголовное производство по трем статьям Уголовного кодекса Украины. В частности, ч. 2 ст. 111 (Государственная измена), ч. 6 ст. 111-1 (Коллаборационная деятельность), ч. 3 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека).