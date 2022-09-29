Готували “сюрприз до дня народження Путіна” в Одесі: СБУ викрила російських агентів

Вересень, 29 в 17:37

Українська спецслужба викрила агентурну мережу РФ, яка готувала провокації в Одесі до дня народження російського диктатора Володимира Путіна.

Наступною акцією мало стати “привітання Путіна з днем народження” 7 жовтня. Агенти РФ планували створити картинку, що українська Одеса нібито “щиро вітає президента Російської Федерації”.

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– Це завдання, а також підготовка матеріально-військової бази для потенційних ДРГ потребували значних коштів. Вони намагалися викрасти проукраїнського бізнесмена, за якого планували вимагати викуп. Зрадники збиралися утримувати чоловіка у підвалі за допомогою наркотиків, примусити його переоформити нерухомість і віддати інші цінні речі, – повідомили у СБУ.

Агентурна мережа виконувала перелік завдань від російських окупантів – збирала інформацію про правоохоронців, активістів та учасників АТО для формування “списків зачистки”, проводила провокаційні акції про нібито підтримку одеситами “русского міра” та купувала зброю для російських ДРГ.

Зокрема, 22 серпня вони провели провокаційну акцію в Одесі до дня державного прапора РФ: вивісили ворожий триколор із надписом “Одесса – русский город” і передали ці фото для прокремлівських ЗМІ.

Відкрито кримінальне провадження за трьома статтями Кримінального кодексу України. Зокрема, ч. 2 ст. 111 (Державна зрада), ч. 6 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність), ч. 3 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини).