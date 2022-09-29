Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події

Готували “сюрприз до дня народження Путіна” в Одесі: СБУ викрила російських агентів

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Готували “сюрприз до дня народження Путіна” в Одесі: СБУ викрила російських агентів
Фото: СБУ

Українська спецслужба викрила агентурну мережу РФ, яка готувала провокації в Одесі до дня народження російського диктатора Володимира Путіна.

Наступною акцією мало стати “привітання Путіна з днем народження” 7 жовтня. Агенти РФ планували створити картинку, що українська Одеса нібито “щиро вітає президента Російської Федерації”.

Зараз дивляться

– Це завдання, а також підготовка матеріально-військової бази для потенційних ДРГ потребували значних коштів. Вони намагалися викрасти проукраїнського бізнесмена, за якого планували вимагати викуп. Зрадники збиралися утримувати чоловіка у підвалі за допомогою наркотиків, примусити його переоформити нерухомість і віддати інші цінні речі, – повідомили у СБУ.

Агентурна мережа виконувала перелік завдань від російських окупантів – збирала інформацію про правоохоронців, активістів та учасників АТО для формування “списків зачистки”, проводила провокаційні акції про нібито підтримку одеситами “русского міра” та купувала зброю для російських ДРГ.

Фото: СБУ

Зокрема, 22 серпня вони провели провокаційну акцію в Одесі до дня державного прапора РФ: вивісили ворожий триколор із надписом “Одесса – русский город” і передали ці фото для прокремлівських ЗМІ.

Відкрито кримінальне провадження за трьома статтями Кримінального кодексу України. Зокрема, ч. 2 ст. 111 (Державна зрада), ч. 6 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність), ч. 3 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини).

Читайте
Найбільша від 24 лютого: якою є ймовірність застосування Путіним ядерної зброї

Джерело: СБУ
Теги: , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка