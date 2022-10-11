Октябрь, 11 в 10:37

По состоянию на утро 11 октября известно о 19 погибших и 105 раненых в результате вчерашнего массированного ракетного удара по городам Украины.

Об этом сообщают в ГСЧС Украины.

Вчера российский враг попал по объектам критической и гражданской инфраструктуры в 12 областях Украины и в Киеве: возникло более 30 пожаров. Спасатели ГСЧС все возгорания ликвидировали.

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В настоящее время без электроснабжения остается 301 населенный пункт в Киевской, Львовской, Сумской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

ГСЧС для обеспечения электроснабжения привлечены 22 электростанции, в том числе 15 – для учреждений здравоохранения в Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях, а также семь электростанций для объектов критической инфраструктуры.