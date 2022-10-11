Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

В ГСЧС сообщили, сколько людей погибло от ракетных обстрелов 10 октября

Марта Бондаренко, редактор ленты
В ГСЧС сообщили, сколько людей погибло от ракетных обстрелов 10 октября
Фото: ГСЧС

По состоянию на утро 11 октября известно о 19 погибших и 105 раненых в результате вчерашнего массированного ракетного удара по городам Украины.

Об этом сообщают в ГСЧС Украины.

Вчера российский враг попал по объектам критической и гражданской инфраструктуры в 12 областях Украины и в Киеве: возникло более 30 пожаров. Спасатели ГСЧС все возгорания ликвидировали.

Сейчас смотрят

В настоящее время без электроснабжения остается 301 населенный пункт в Киевской, Львовской, Сумской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

ГСЧС для обеспечения электроснабжения привлечены 22 электростанции, в том числе 15 – для учреждений здравоохранения в Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях, а также семь электростанций для объектов критической инфраструктуры.

Источник: ГСЧС
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка