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У ДСНС повідомили, скільки людей загинуло від ракетних обстрілів 10 жовтня

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
У ДСНС повідомили, скільки людей загинуло від ракетних обстрілів 10 жовтня
Фото: ДСНС

Станом на ранок 11 жовтня відомо про 19 загиблих і 105 поранених внаслідок вчорашнього масованого ракетного удару по містах України.

Про це повідомляють у ДСНС України.

Вчора російський ворог поцілив по об’єктах критичної та цивільної інфраструктури у 12 областях України та у Києві: виникло понад 30 пожеж. Рятувальники ДСНС усі займання ліквідували.

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Наразі без електропостачання залишається 301 населений пункт у Київській, Львівській, Сумській, Тернопільській та Хмельницькій областях.

ДСНС для забезпечення електропостачання залучено 22 електростанції, зокрема 15 – для закладів охорони здоров’я у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях, а також сім електростанцій для об’єктів критичної інфраструктури.

Джерело: ДСНС
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