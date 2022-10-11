У ДСНС повідомили, скільки людей загинуло від ракетних обстрілів 10 жовтня
Фото: ДСНС
Станом на ранок 11 жовтня відомо про 19 загиблих і 105 поранених внаслідок вчорашнього масованого ракетного удару по містах України.
Про це повідомляють у ДСНС України.
Вчора російський ворог поцілив по об’єктах критичної та цивільної інфраструктури у 12 областях України та у Києві: виникло понад 30 пожеж. Рятувальники ДСНС усі займання ліквідували.
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Наразі без електропостачання залишається 301 населений пункт у Київській, Львівській, Сумській, Тернопільській та Хмельницькій областях.
ДСНС для забезпечення електропостачання залучено 22 електростанції, зокрема 15 – для закладів охорони здоров’я у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях, а також сім електростанцій для об’єктів критичної інфраструктури.