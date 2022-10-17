Октябрь, 17 в 6:44

Сегодня, 17 октября, во время воздушной тревоги в Киеве раздались взрывы. Об этом сообщают киевляне в соцсетях.

Обновлено в 07:40

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что Шевченковский район Киева российский враг атаковал дронами-камикадзе. Сообщается о попадании в нежилое здание, там возник пожар.

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Кроме того, взрывами повреждено несколько жилых домов.

На месте работают медики и бойцы ГСЧС, информацию о пострадавших уточняем, отметил Виталий Кличко.

Как сообщает корреспондент Фактов ICTV, пожар на месте попадания продолжается.

Обновлено в 07:17

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что враг атаковал столицу дронами-камикадзе Shahed-136.

– Россияне думают, что им это поможет, но такие действия похожи на агонию, – заметил глава ОПУ.

По его словам, Украине как можно скорее нужно больше систем ПВО.

– У нас нет времени на медленные действия. Больше оружия для защиты неба и уничтожения врага. Так и будет, – написал он в Telegram.

Обновлено в 07:00

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о еще одном взрыве — в Шевченковском районе.

– Все службы следуют на место. Детали впоследствии. Воздушная тревога продолжается. Оставайтесь в укрытиях! – подчеркнул мэр.

Через несколько минут снова раздался взрыв.



В ГСЧС сообщили, что на месте взрывов уже работают подразделения спасателей.

По сообщениям, взрывы были слышны во всех районах столицы. Предварительно есть прилет, а также срабатывание нашей ПВО.

Не оставляйте укрытий до отбоя тревоги!

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