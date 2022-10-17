РФ утром атаковала Киев дронами-камикадзе: на месте попадания бушует пожар
Сегодня, 17 октября, во время воздушной тревоги в Киеве раздались взрывы. Об этом сообщают киевляне в соцсетях.
Обновлено в 07:40
Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что Шевченковский район Киева российский враг атаковал дронами-камикадзе. Сообщается о попадании в нежилое здание, там возник пожар.
Кроме того, взрывами повреждено несколько жилых домов.
На месте работают медики и бойцы ГСЧС, информацию о пострадавших уточняем, отметил Виталий Кличко.
Как сообщает корреспондент Фактов ICTV, пожар на месте попадания продолжается.
Обновлено в 07:17
Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что враг атаковал столицу дронами-камикадзе Shahed-136.
– Россияне думают, что им это поможет, но такие действия похожи на агонию, – заметил глава ОПУ.
По его словам, Украине как можно скорее нужно больше систем ПВО.
– У нас нет времени на медленные действия. Больше оружия для защиты неба и уничтожения врага. Так и будет, – написал он в Telegram.
Обновлено в 07:00
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о еще одном взрыве — в Шевченковском районе.
– Все службы следуют на место. Детали впоследствии. Воздушная тревога продолжается. Оставайтесь в укрытиях! – подчеркнул мэр.
Через несколько минут снова раздался взрыв.
В ГСЧС сообщили, что на месте взрывов уже работают подразделения спасателей.
По сообщениям, взрывы были слышны во всех районах столицы. Предварительно есть прилет, а также срабатывание нашей ПВО.
Не оставляйте укрытий до отбоя тревоги!
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