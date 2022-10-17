Дрони атакували Київ: перші фото та відео
Фото: Факти ICTV
З’явилися перші фото уламків одного з дронів-камікадзе, які вранці 17 жовтня атакували Київ.
Знімок виклав у мережу мер столиці Віталій Кличко.
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Згодом він повідомив про ще два вибухи в Шевченківському районі.
Дрони атакували Київ: перші фото та відео / 4 фотографии
Під час повітряної тривоги вранці 17 жовтня у Києві пролунало кілька вибухів – РФ атакувала столицю іранськими дронами-камікадзе.
Зокрема, в Шевченківському районі було влучання у нежитлову будівлю, там вирує пожежа.