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Факти / Надзвичайні події

Дрони атакували Київ: перші фото та відео

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Дрони атакували Київ
Фото: Факти ICTV

З’явилися перші фото уламків одного з дронів-камікадзе, які вранці 17 жовтня атакували Київ.

Знімок виклав у мережу мер столиці Віталій Кличко.

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Згодом він повідомив про ще два вибухи в Шевченківському районі.

Атака дронів Київ
Атака дронів Київ
Атака дронів Київ
Атака дронів Київ
Атака дронів Київ
Атака дронів Київ
Атака дронів Київ
Атака дронів Київ
Дрони атакували Київ: перші фото та відео / 4 фотографии

Під час повітряної тривоги вранці 17 жовтня у Києві пролунало кілька вибухів – РФ атакувала столицю іранськими дронами-камікадзе.

Зокрема, в Шевченківському районі було влучання у нежитлову будівлю, там вирує пожежа.

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