Октябрь, 17 в 6:17

Украинские силы ПВО за сутки за час уничтожили девять дронов-камикадзе Shahed-136.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что в течение часа, с 21:30 до 22:30 16 октября, воины Воздушных Сил уничтожили девять дронов-камикадзе.

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Кроме того, по одному “шахиду” уничтожили подразделения Национальной гвардии Украины и Силы территориальной обороны ВСУ.

— На юге Украины снова атака дронов-камикадзе Shahed-136. И снова безупречная работа нашей противовоздушной обороны, в частности, зенитных ракетных подразделений Воздушного командования Юг и подчиненных им подразделений Воздушных Сил Вооруженных сил Украины, — отметили в Генштабе.

Ранее издание The Washington Post со ссылкой на должностных лиц в области безопасности из США и стран-союзников сообщало, что Иран планирует отправить в Россию баллистические ракеты класса земля-земля Fateh-110 и Zolfaghar для войны против Украины.

Фото: ГУР МО